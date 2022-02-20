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Ольга Рапунцель показала подросших дочерей в Instagram
Шоу-бизнес
Ольга Рапунцель показала подросших дочерей в Instagram
instagram.com  /  @olyarapunzel

Москва, 20 февраля. Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Ольга Рапунцель вместе с супругом Дмитрием Дмитренко в браке уже пять лет и вместе воспитывают двух дочерей — Василису и Софию.

Обе девочки родились буквально под камерами — во время участия их родителей в самом скандальном российском телепроекте. Девочки выросли и успели побывать на телестройке.

Сейчас Ольга Рапунцель и Дима Дмитренко живут в собственной квартире в Москве и с радостью делятся с подписчиками своей жизнью.

Так, например, Рапунцель показала, как за последнее время выросли дочери. Василиса и София и впрямь совсем взрослые. Они заметно вымахали. Это можно увидеть на снимке, который выложила звезда на своей странице в Instagram.

«Мои драгоценные доченьки. Успевайте любить своих детей, ведь они так быстро растут. В моем сердце и душе живет любовь, и я не могу писать посты про другое», — подписала публикацию Рапунцель.

Ольга Рапунцель показала подросших дочерей в Instagram
instagram.com / @olyarapunzel

Подписчики умилились девочками и их мамой и поинтересовались у Ольги, какая у сестричек разница в возрасте.

«Софи летом будет 2 года, Василисе — весной 4 года», — пояснила хозяйка аккаунта.

Недавно Рапунцель надолго пропала из Instagram. Она почти месяц не размещала публикаций на своей странице. Поклонники успели начать беспокоиться, но затем, откликнувшись на их взволнованные комментарии, Рапунцель все-таки выложила новый снимок. В кадре она появилась во время шопинга в одном из торговых центров столицы.

Ранее сообщалось, как создатель реалити-шоу «Дом-2» Валерий Комиссаров запустил два новых проекта про животных.

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Все новости / Шоу-бизнес / Ольга Рапунцель показала подросших дочерей в Instagram
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