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Эфиопия начала выработку электроэнергии на плотине Grand Renaissance

Весь мир
Эфиопия начала выработку электроэнергии на плотине Grand Renaissance
ФБА «Экономика сегодня»  /  ФБА «Экономика сегодня»

Аддис-Абеба, 20 февраля. Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед принял участие в официальной церемонии запуска электростанции на плотине Grand Renaissance в районе Голубого Нила. Об этом сообщило издание RFI.

«Стратегический объект должен стать крупнейшей платформой по выработке энергии в Африке. Однако он находится в центре регионального спора о правах на воду с тех пор, как впервые запустился в 2011 году.

Официальная Аддис-Абеба подчеркивает, что проект стоимостью 3,7 миллиарда евро в конечном итоге сможет произвести более 5000 мегаватт электричества», — отметили сотрудники радиостанции.

Плотина Grand Renaissance высотой 145 метров расположена на реке Голубой Нил в районе Бенишангуль-Гумуз (запад Эфиопии). Недалеко располагается граница с Суданом, власти которого выражают надежду, что проект сможет регулировать подачу воды и снижать негативный эффект от ежегодных наводнений.

Эфиопия начала выработку электроэнергии на плотине Grand Renaissance
flickr.com / GovernmentZA

«В то же время Хартум и Каир подталкивают Аддис-Абебу к обязательному соглашению по заполнению и эксплуатации объекта, однако пока переговоры под эгидой Африканского союза (АС) не достигли прорыва.

Плотину начали строить при бывшем премьер-министре Мелесе Зенауи, который руководил Республикой Эфиопия более двух десятилетий», — заключили в издании.

В конце января Египет вновь потребовал заключить юридически обязывающее соглашение о заполнении и эксплуатации стратегического объекта. Каир надеется на скорейшее возобновление переговоров и разрешении технических и юридических споров.

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африка плотина эфиопия электроэнергия
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