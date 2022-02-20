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Глава МИД Франции Ле Дриан заявил о важности диалога с Россией по ситуации вокруг Украины

Политика
Глава МИД Франции Ле Дриан заявил о важности диалога с Россией по ситуации вокруг Украины
Global Look Press  /  Jens Schlueter/dpa

Париж, 20 февраля. Диалог по ситуации вокруг границ Украины с российской стороной необходимо продолжить. Об этом заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.

Глава французского Форин-офиса призвал российского лидера Владимира Путина посодействовать в стабилизации ситуации вокруг украинских границ.

«Пока не будет новой военной агрессии против территориальной целостности Украины, мы должны продолжать разговаривать друг с другом. Но это продолжается уже две недели, и напряжение продолжает нарастать», сказал Ле Дриан в интервью Journal du Dimanche.

Французский министр также прокомментировал телефонный разговор с российским коллегой Сергеем Лавровым. Дипломаты подняли на обсуждение тему «украинского кризиса». Ле Дриан выразил обеспокоенность возросшей напряженностью ситуации. Лавров в свою очередь заверил министра из Франции, что Москва не намерена «вторгаться» на Украину.

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