Глава МИД Франции Ле Дриан заявил о важности диалога с Россией по ситуации вокруг Украины

Париж, 20 февраля. Диалог по ситуации вокруг границ Украины с российской стороной необходимо продолжить. Об этом заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.

Глава французского Форин-офиса призвал российского лидера Владимира Путина посодействовать в стабилизации ситуации вокруг украинских границ.

«Пока не будет новой военной агрессии против территориальной целостности Украины, мы должны продолжать разговаривать друг с другом. Но это продолжается уже две недели, и напряжение продолжает нарастать», — сказал Ле Дриан в интервью Journal du Dimanche.

Французский министр также прокомментировал телефонный разговор с российским коллегой Сергеем Лавровым. Дипломаты подняли на обсуждение тему «украинского кризиса». Ле Дриан выразил обеспокоенность возросшей напряженностью ситуации. Лавров в свою очередь заверил министра из Франции, что Москва не намерена «вторгаться» на Украину.