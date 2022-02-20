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Захарова высмеяла главу британского МИД за слова о «захвате Россией» Прибалтики

  /   Обновлено: 20 февраля 2022 16:33
Армия
Захарова высмеяла главу британского МИД за слова о «захвате Россией» Прибалтики
Global Look Press  /  MFA Russia/via Globallookpress.com

Москва, 20 февраля. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично отреагировала на необоснованные заявления министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс о российском намерении «вторгнуться в Прибалтику».

Захарова в личном Telegram-канале заявила, что Трасс «удалось раскусить коварные планы России по захвату Калининградской области».

Ранее глава британского МИД сообщила, что Москва собирается «захватить» не только Украину, но и страны Прибалтики.

Официальные представители РФ многократно разъясняли западным оппонентам сугубо оборонительный характер российской военной доктрины и отсутствие у Москвы агрессивных замыслов по отношению к любым другим суверенным государствам.

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