Захарова высмеяла главу британского МИД за слова о «захвате Россией» Прибалтики

Москва, 20 февраля. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично отреагировала на необоснованные заявления министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс о российском намерении «вторгнуться в Прибалтику».

Захарова в личном Telegram-канале заявила, что Трасс «удалось раскусить коварные планы России по захвату Калининградской области».

Ранее глава британского МИД сообщила, что Москва собирается «захватить» не только Украину, но и страны Прибалтики.

Официальные представители РФ многократно разъясняли западным оппонентам сугубо оборонительный характер российской военной доктрины и отсутствие у Москвы агрессивных замыслов по отношению к любым другим суверенным государствам.