Глава МИД Украины Кулеба: Нидерланды предоставят ВСУ снайперские винтовки и оснащение

Киев, 20 февраля. Нидерланды изменили решение по поводу военной помощи для Киева и предоставят ВСУ сотню снайперских винтовок и партию шлемов и бронежилетов. Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Нидерланды в прошлом году отказались от предоставления летальных вооружения для ВСУ, однако поменяли решение и согласились оказать Киеву военную помощь. О решении Амстердама сообщил в воскресенье глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

«На этой неделе правительство Нидерландов поменяло свое решение и поставило в Киев некоторые оборонительные вещи, необходимые для нашей обороноспособности», — заявил министр он по итогам Мюнхенской конференции.

ВСУ получат сотню снайперских винтовок с боеприпасами, партию из трех тысяч шлемов, две тысячи бронежилетов, а также радары и оборудование для поиска мин.

Ранее Кулеба потребовал от стран ЕС четкий сигнал о членстве в Евросоюзе. По словам министра, пришло время для «трудных решений», которые ожидает от стран Европы Киев.