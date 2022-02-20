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Полиция Гондураса арестовала брата экс-президента Эрнандеса

Весь мир
Полиция Гондураса арестовала брата экс-президента Эрнандеса
Global Look Press  /  E]Rafael Ochoa/ZUMAPRESS.com

Тегусигальпа, 20 февраля. Двоюродный брат бывшего президента Гондураса Хуана Орландо Эрнандеса был арестован с чемоданом, полным наличных денег. Об этом сообщает полиция центральноамериканской страны.

Операция была проведена в городе Грасиас на востоке Гондураса в связи с делом против Эрнандеса, возбужденным Правительством США. Ранее американские власти потребовали ареста и экстрадиции бывшего президента, обвиняемого в коррупции и наркоторговле.

По информации полиции, родственник Марлон Сальвадор Эрнандес Кинтанилья несколько раз заходил в резиденцию экс-президента. В последний раз он попытался вывезти оттуда около 16,3 тысячи долларов, но был задержан властями. На данный момент чемодан с деньгами находится в распоряжении Управлении по вопросам конфискованного имущества.

При выходе из резиденции Эрнандеса агенты полиции остановили его, чтобы провести проверку, в результате чего была обнаружена сумка с наличными.

Дело получило популярность после ареста на этой неделе бывшего главы государства, который будет экстрадирован в США.

Ранее американский Госдепартамент рассекретил информацию о включении Эрнандеса в черный список и запрете во въезде в страну из-за возможного сотрудничества с наркоторговцами. Правительство Соединенных Штатов, предположительно, планировало потребовать экстрадицию политика сразу по завершении его президентского срока, после вступления в должность Сиомары Кастро в январе.

Сам Эрнандес полностью отвергает все обвинения в свой адрес. В ходе правления Эрнандес создал тесные связи с Вашингтоном и заручился поддержкой экс-президента Дональда Трампа, оказав помощь в сдерживании потока мигрантов. Однако коррупционный скандал и обвинения в сотрудничестве с наркокартелями подорвали его репутацию.

В прошлом году суд в США приговорил брата Эрнандеса к пожизненному тюремному заключению и 30 годам за наркоторговлю.

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