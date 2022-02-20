Полиция Гондураса арестовала брата экс-президента Эрнандеса

Тегусигальпа, 20 февраля. Двоюродный брат бывшего президента Гондураса Хуана Орландо Эрнандеса был арестован с чемоданом, полным наличных денег. Об этом сообщает полиция центральноамериканской страны.

Salvador Alvarado, primo del extraditable, Juan Orlando Hernàndez, fue detenido cuando salìa de una de las casas del ex presidente, que estàn en custodia, llevando lps.400 mil en una mochila pic.twitter.com/sfntVLvw2I — Gilda Silvestrucci (@GildateleSUR) February 19, 2022

Операция была проведена в городе Грасиас на востоке Гондураса в связи с делом против Эрнандеса, возбужденным Правительством США. Ранее американские власти потребовали ареста и экстрадиции бывшего президента, обвиняемого в коррупции и наркоторговле.

По информации полиции, родственник Марлон Сальвадор Эрнандес Кинтанилья несколько раз заходил в резиденцию экс-президента. В последний раз он попытался вывезти оттуда около 16,3 тысячи долларов, но был задержан властями. На данный момент чемодан с деньгами находится в распоряжении Управлении по вопросам конфискованного имущества.

При выходе из резиденции Эрнандеса агенты полиции остановили его, чтобы провести проверку, в результате чего была обнаружена сумка с наличными.

Con una mochila cargada de dinero en efectivo fue detenido el día viernes un primo del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, informó la policía local. La acción se realizó en Gracias, Lempira.



➡ El hombre fue identificado como Marlon Salvador Hernández Quintanilla. pic.twitter.com/Xw4fRASWDr — 45tv (@45tv1) February 19, 2022

Дело получило популярность после ареста на этой неделе бывшего главы государства, который будет экстрадирован в США.

Ранее американский Госдепартамент рассекретил информацию о включении Эрнандеса в черный список и запрете во въезде в страну из-за возможного сотрудничества с наркоторговцами. Правительство Соединенных Штатов, предположительно, планировало потребовать экстрадицию политика сразу по завершении его президентского срока, после вступления в должность Сиомары Кастро в январе.

Сам Эрнандес полностью отвергает все обвинения в свой адрес. В ходе правления Эрнандес создал тесные связи с Вашингтоном и заручился поддержкой экс-президента Дональда Трампа, оказав помощь в сдерживании потока мигрантов. Однако коррупционный скандал и обвинения в сотрудничестве с наркокартелями подорвали его репутацию.

В прошлом году суд в США приговорил брата Эрнандеса к пожизненному тюремному заключению и 30 годам за наркоторговлю.