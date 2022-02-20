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Валиева вернулась к тренировкам до закрытия Олимпиады в Пекине

Олимпийские игры 2022
Валиева вернулась к тренировкам до закрытия Олимпиады в Пекине
Global Look Press  /  Enrico Calderoni/AFLO

Москва, 20 февраля. Российская фигуристка Камила Валиева не собирается сдаваться после провала на Олимпиаде в Пекине. Спортсменка приступила к тренировкам еще до окончания спортивного мероприятия.

Валиева вернулась в Россию после тяжелых соревнований в Китае. Спортсменку подозревают в употреблении допинга. В ее крови нашли запрещенный препарат триметазидин, но все же допустили до участия в соревнованиях. Фигуристка заняла лишь четвертое место на Олимпиаде и очень расстроилась.

Несмотря на это она приступила к тренировкам еще до завершения Олимпийских игр. Видео тренировочного процесса опубликовал Telegram-канал «Ход коньком / Фигурное катание».

Депутат Госдумы и российский хоккеист Вячеслав Фетисов ранее поддержал Валиеву и рассказал изданию «Собеседник» о планах фигуристки приступить к тренировкам в ближайшее время.

«Я спросил у Камилы, какие планы. Она говорит: «Сегодня отдохну и через пару дней пойду тренироваться». Она в порядке. Надо понять нам всем, через что ей пришлось пройти и что пережить. Она молодец. Она получила поддержку и от президента страны, и от спортивного сообщества», — рассказал Фетисов.

Олимпийское золото в Пекине досталось Анне Щербаковой. На втором месте оказалась Александра Трусова. Фигуристка побила рекорд и выполнила пять четверных прыжков, но по сумме баллов программ не смогла обогнать соттечественницу.

Анна Щербакова призналась, что после окончания своей программы посмотрела прокат Валиевой. Фигуристка поддержала коллегу и поговорила с ней по душам.

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Все новости / Олимпийские игры 2022 / Валиева вернулась к тренировкам до закрытия Олимпиады в Пекине
олимпиада фигуристка валиева
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