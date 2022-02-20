Телеканал NOVA в Болгарии показал Байдена с титром «президент России»

София, 20 февраля. Болгарский телеканал NOVA обнародовал кадры с лидером США Джо Байденом в сопровождении ошибочных титров. Его представили как «президента России».

Телеканал NOVA показал сюжет о ситуации на Украине с ошибкой в титре. На экране появилось часть выступления Байдена, подпись к которому гласила «президент на Русия».

Запись эфира на сайте телеканала момент публикации до сих пор размещена с ошибкой.

Ранее СМИ обращали внимание на конфузы самого Джо Байдена. Глава государства часто путал имена. Иногда вовсе забывал, как зовут своих зарубежных коллег. Одна из последних ошибок касалась бездоказательных сообщений о «вторжении» России на Украину. Байден сказал, что «нападение» планирует Германия.