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Лыжник Завьялов поделился впечатлениями от результатов России на ОИ в Пекине
Спорт
Лыжник Завьялов поделился впечатлениями от результатов России на ОИ в Пекине
Федеральное агентство новостей (ФАН)  / 

Советский лыжник, трехкратный призер зимних Олимпийских игр, чемпион мира, заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер РФ Александр Завьялов в разговоре с ФАН оценил результаты российских спортсменов на Олимпийских играх в Пекине.

Сегодня, 20 февраля, состоялось закрытие зимней Олимпиады. В копилке российской сборной всего 32 медали: шесть золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых. Теперь спортсмены и их тренеры будут представлены к государственным наградам.

«Всего шесть золотых медалей, четыре из которых взяли в лыжной гонке. У нас получилось прекрасное выступление лыжников. Здесь хорошо сработали тренеры и все, кто помогал. Все мы хотим, чтобы наши спортсмены побеждали. У нас было очень много надежд, потому что в команде и чемпионы, и призеры, и обладатели мировых рекордов. Условия были тяжелые, пристальное внимание, контроль. Думаю, мы неплохо выступили. По числу медалей мы вторые, а по золоту девятые. Я все равно считаю, что мы отлично выступили», — отмечает собеседник ФАН.

Лыжник Александр Завьялов поделился впечатлениями от результатов России на ОИ в Пекине
ТАСС / Федосеев Лев

Высказался Александр Завьялов и о тех видах спорта, в которых олимпийские медали завоевать не удалось.

«Естественно, нужно сделать выводы и спортсменам, и тренерам. Есть над чем работать. А что касается медалей, то нужно все проанализировать. Как говорит лыжник Саша Большунов, то, что он заработал, что получил, про это он забыл, потому что нужно идти к следующему результату, а это уже история. И как раз история у нас сложилась хорошо. Всех еще раз поздравляю с окончанием очередных зимних Олимпийских игр. Всем желаю успеха и хорошей подготовки к следующей Олимпиаде», — заключил заслуженный мастер спорта СССР.

Ранее самолет с российской фигуристкой Камилой Валиевой на борту приземлился в Москве. ФАН вел прямую трансляцию из терминала С аэропорта Шереметьево, куда 15-летняя спортсменка прибыла из Пекина в 16:46 по московскому времени.

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олимпийские игры спорт олимпиада пекин лыжные гонки завьялов
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