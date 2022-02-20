Депутат ГД Чепа назвал заявления Зеленского о выходе из Будапештского меморандума блефом

Москва, 20 февраля. Заявление президента Украины Владимира Зеленского о возможности выхода государства из Будапештского меморандума являются блефом. Так считает первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Дипломат считает слова украинского лидера очередной попыткой шантажа, которую Зеленский предпринял с определенной целью.

«От Зеленского на Мюнхенской конференции мы слышали очередной блеф — попытка шантажа. Он ехал туда с одной главной целью — получение очередных финансовых вливаний в свою страну, ничего другого он не добивается. Шантажирует ту же Европу», — с уверенностью говорит Чепа в беседе с РИА Новости.

В субботу, 19 февраля, украинский лидер выступил на Мюнхенской конференции и сообщил об инициативе переговоров с участием членов Будапештского меморандума на тему обеспечения безопасности. По словам Зеленского, в случае отказа от проведения консультаций и отсутствия гарантий для украинской столицы, Киев поставит под сомнения требования Будапештского меморандума и решения 1994 года.