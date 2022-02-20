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Нэйтан Чен отреагировал на отмену награждения фигуристов за командный турнир

Олимпийские игры 2022
Нэйтан Чен отреагировал на отмену награждения фигуристов за командный турнир
Global Look Press  /  Enrico Calderoni

Пекин, 20 февраля. Американский фигурист Нэйтан Чен высказался об отмене Международным олимпийским комитетом (МОК) торжественной церемонии награждения призеров командного турнира ОИ-2022 в Пекине из-за допинг-скандала.

Чен разочарован, что Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил прошение его команды провести награждение. По его словам, сборная США хотела бы разделить этот особенный момент.

«Конечно, я испытываю разочарование, как и мы все. Мы расстроены тем, что не сможем получить медали здесь», — признался 22-летний спортсмен.

В командном турнире победили российские фигуристы — Камила Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина, Александр Галлямов, Виктория Синицина, Никита Кацалапов. Американская сборная получила серебро, представители Японии — бронзу.

После обнаружения в допинг-пробе Валиевой запрещенного вещества ее временно отстранили. Позднее фигуристку допустили к индивидуальному турниру, однако она заняла лишь четвертое место. Тем не менее золото и серебро Игр ушло к россиянкам — Анне Щербаковой и Александре Трусовой.

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Все новости / Олимпийские игры 2022 / Нэйтан Чен отреагировал на отмену награждения фигуристов за командный турнир
пекин чен фигурное катание
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