Нэйтан Чен отреагировал на отмену награждения фигуристов за командный турнир

Пекин, 20 февраля. Американский фигурист Нэйтан Чен высказался об отмене Международным олимпийским комитетом (МОК) торжественной церемонии награждения призеров командного турнира ОИ-2022 в Пекине из-за допинг-скандала.

Чен разочарован, что Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил прошение его команды провести награждение. По его словам, сборная США хотела бы разделить этот особенный момент.

«Конечно, я испытываю разочарование, как и мы все. Мы расстроены тем, что не сможем получить медали здесь», — признался 22-летний спортсмен.

В командном турнире победили российские фигуристы — Камила Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина, Александр Галлямов, Виктория Синицина, Никита Кацалапов. Американская сборная получила серебро, представители Японии — бронзу.

После обнаружения в допинг-пробе Валиевой запрещенного вещества ее временно отстранили. Позднее фигуристку допустили к индивидуальному турниру, однако она заняла лишь четвертое место. Тем не менее золото и серебро Игр ушло к россиянкам — Анне Щербаковой и Александре Трусовой.