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Ученые NIWA выловили в Тихом океане редкого детеныша акулы-призрака

  /   Обновлено: 20 февраля 2022 16:05
Общество
Ученые NIWA выловили в Тихом океане редкого детеныша акулы-призрака
pixabay.com  /  JimmyDominico

Веллингтон, 20 февраля. Только что вылупившийся детеныш акулы-призрака попал в руки сотрудников Национального института водных и атмосферных исследований (NIWA) в Новой Зеландии. Ученые смогли поймать рыбу на глубине 1,2 тысячи метров.

Акулы-призраки известны ученым как химеры или «крысиные рыбы». Они являются хрящевыми родственниками акул и скатов. Эти рыбы очень часто попадают в поле зрения людей, а увидеть детенышей практически невозможно, говорится на сайте NIWA.

«Их эмбрионы развиваются в яйцевых капсулах, отложенных на морском дне, питаясь желтком до тех пор, пока они не будут готовы вылупиться», — уточнили эксперты.

Находка ученых позволит лучше изучить необычного представителя глубоководья. Детеныш даст возможность исследователям лучше понять экологию и биологию этой таинственной группы.

Международная группа специалистов под руководством Масанори Кохда из Университета Осаки ранее заявила о наличии самосознания у рыб. Ученые смогли доказать, что обитатели водного мира могут узнавать себя в отражении.

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ученые детеныш акула-призрак
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