Алина Загитова расплакалась после поражения сборной России по хоккею в финале Олимпиады

Пекин, 20 февраля. Олимпийская чемпионка Алина Загитова не сдержала слез после поражения российской команды по хоккею в решающем матче со сборной Финляндии на Играх-2022. В роли форварда представляющих Россию хоккеистов выступил возлюбленный фигуристки Дмитрий Воронков.

Российские спортсмены уступили финнам со счетом 1:2. Загитова следила за ходом игры со зрительской трибуны. Когда матч завершился и стало понятно, что олимпийское золото досталось команде Финляндии, 19-летняя фигуристка разрыдалась. Кадры плачущей девушки быстро разлетелись по Сети.

Фото не скрывающей боли от поражения российских хоккеистов Загитовой опубликовал в своем Instagram-аккаунте спортивный журналист Алексей Шевченко. Под снимком он написал язвительный комментарий.

Prt Scr instagram.com / @boogaard1975

«Алина Воронкова расстроена, что теперь семье дадут не престижную машину», — заявил он, имея в виду отношения фигуристки и 21-летнего хоккеиста Дмитрия Воронкова.

Пользователи Сети отреагировали на слова журналиста. Они пристыдили его за высказывание, отметив, что его юмор подходит «для дворового хоккея».

Ранее Загитова поддержала фигуристку Камилу Валиеву, которая заняла четвертое место в соревнованиях одиночниц на Играх в Пекине. Олимпийская чемпионка назвала свою коллегу сильной и выразила уверенность, что она справится с этой ситуацией.