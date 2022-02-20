Телефонные переговоры Путина и Макрона длились больше полутора часов

Париж, 20 февраля. Лидер Франции Эммануэль Макрон в настоящее время беседует с главой Украины Владимиром Зеленским. Такой информацией поделились в Елисейском дворце.

Как утверждают в агентстве Франс Пресс со ссылкой на резиденцию главы государства, Макрон связался с Зеленским после телефонной беседы с президентом России Владимиром Путиным. Переговоры длились больше полутора часов.

«Телефонный разговор с президентом Путиным длился 1 час 45 минут. Президент Республики в настоящее время разговаривает по телефону с президентом Зеленским», — уточнили в Елисейском дворце.

Владимир Путин и Эммануэль Макрон созвонились в 11:00 по парижскому времени (13:00 по Москве). Детали переговоров пока неизвестны.