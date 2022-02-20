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Сотрудники посольства Нидерландов в Киеве временно покидают украинскую столицу

Политика
Сотрудники посольства Нидерландов в Киеве временно покидают украинскую столицу
pixabay.com

Амстердам, 20 февраля. МИД Нидерландов принял решение о переводе сотрудников посольства в Киеве, сообщает Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS).

Нидерландские дипломаты будут временно исполнять рабочие обязанности на территории Львова. О масштабах предоставления услуг посольства информации нет.

В последнее время внешнеполитические ведомства разных стран принимают решения по переводу сотрудников из украинской столицы. По словам некоторых представителей государств, это делается «из соображений безопасности».

Ранее стало известно, что НАТО также занимается перемещением дипломатов во Львов и Брюссель. Офис Североатлантического альянса в Киеве временно закрылся. Аналогичные меры приняли власти США и Великобритании.

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