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Кулеба потребовал от Евросоюза четкого сигнала о членстве Украины в ЕС

Политика
Кулеба потребовал от Евросоюза четкого сигнала о членстве Украины в ЕС
wikipedia.org  /  Едуард Крижанівський / Фото пресс-служби міністерства закордонних справ України / CC BY-SA 4.0

Киев, 20 февраля. Западные партнеры должны направить Киеву четкий сигнал о членстве в Евросоюзе. Такое мнение высказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Дипломат выступал на брифинге по итогам Мюнхенской конференции по безопасности. Трансляцию с мероприятия вел один из украинских телеканалов. По его словам, европейским коллегам стоит отбросить сомнения и предостережения, а также дать Киеву четкий сигнал о членстве.

«Время принимать решения. В сложной ситуации невозможно без трудных решений», — сказал министр.

Сейчас настало время дать понять, что Украина станет членом Евросоюза, сказал дипломат.

Ранее Дмитрий Кулеба прокомментировал ситуацию вокруг страны. По его словам, Киев готов к любому развитию ситуации.

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Все новости / Политика / Кулеба потребовал от Евросоюза четкого сигнала о членстве Украины в ЕС
украина евросоюз кулеба
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