Кулеба потребовал от Евросоюза четкого сигнала о членстве Украины в ЕС

Киев, 20 февраля. Западные партнеры должны направить Киеву четкий сигнал о членстве в Евросоюзе. Такое мнение высказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Дипломат выступал на брифинге по итогам Мюнхенской конференции по безопасности. Трансляцию с мероприятия вел один из украинских телеканалов. По его словам, европейским коллегам стоит отбросить сомнения и предостережения, а также дать Киеву четкий сигнал о членстве.

«Время принимать решения. В сложной ситуации невозможно без трудных решений», — сказал министр.

Сейчас настало время дать понять, что Украина станет членом Евросоюза, сказал дипломат.

Ранее Дмитрий Кулеба прокомментировал ситуацию вокруг страны. По его словам, Киев готов к любому развитию ситуации.