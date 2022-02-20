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Аналитик NI предостерег НАТО об ответе России на размещение истребителей F-15 в Польше

Армия
Аналитик NI предостерег НАТО об ответе России на размещение истребителей F-15 в Польше
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 20 февраля. Россия может не переживать из-за размещения истребителей F-15 Eagle ВВС США в Польше, пока у нее есть комплексы С-400 «Триумф». Об этом заявил обозреватель американского портала The National Interest (NI) Питер Сучиу.

Пентагон принял решение об отправке истребителей в Польшу в рамках общего усиления НАТО в Восточной Европе. Варшава согласилась на размещение в стране крупной партии самолетов F-15 Eagle. Однако упомянутые истребители не представляют угрозы для России, что резюмировал автор журнала The National Interest (NI) Питер Сучиу. По мнению зарубежного эксперта, Москва в таком случае достанет припасенный козырь в виде ЗРК С-400. «ПолитРоссия» приводит его статью в пересказе.

«Россия может ответить на этот шаг постоянным размещением своей самой передовой системы ПВО вблизи белорусской столицы», — предупредил НАТО Сучиу.

Эксперт отметил, что несколько дивизионов этих систем уже находятся в республике для участия в совместных учениях. Сучиу не исключает, что после маневров несколько ЗРК останутся в республике. Радиус их действия как раз охватывает территорию Польши. Кроме того, для С-400 не представляет сложности обнаружение даже стелс-самолетов, включая истребители пятого поколения F-35.

Ранее Пентагон анонсировал отправку в Польшу трех тысяч военнослужащих в рамках усиления НАТО в Восточной Европе на фоне ситуации на Украине. Кроме того, в стране уже находится около 1700 американских солдат.

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сша белоруссия польша с-400
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