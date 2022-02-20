Экс-депутат Рады Журавко сказал, при каком условии Зеленскому грозит импичмент

Экс-депутат Рады Алексей Журавко прокомментировал в разговоре с ФАН возможный импичмент президента Украины Владимира Зеленского. Депутат Верховной рады Украины Ренат Кузьмин считает, что украинский лидер должен уйти в отставку, если информация об отправке его родителей за границу окажется правдой. Такое предположение парламентарий опубликовал на личной странице в Facebook.

Федеральное агентство новостей /

«Согласно тем законам, которые принимают на Украине, думаю, это невозможно. На сегодняшний день, какое законодательство бы не было — вся власть в руках у Зеленского. Если говорить о Порошенко, о его фракции, то он будет требовать отставку Зеленского, если этого захочет Европа, либо если этого не захочет Америка, либо если глава Киева прекратит исполнять требования, которые ему выставляет Запад. Например, грабеж населения, выполнение условий МВФ. Если условия не будут выполнятся, то мы все знаем, чем это кончится для президента — Майданом. Сегодня это ему не угрожает», — назвал главные условия импичмента собеседник.

фото из личного архива Алексея Журавко /

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