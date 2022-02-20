Правозащитница Лана Журкина поделилась последними воспоминаниями о «докторе Лизе»

В воскресенье, 20 февраля, российской общественной деятельнице Елизавете Глинке, которую в народе называли Доктором Лизой, исполнилось бы 60 лет. В разговоре с ФАН директор центра помощи бездомным и людям в трудной ситуации «Дом друзей» Лана Журкина поделилась последними воспоминаниями о коллеге.

По словам собеседницы издания, правозащитница реально помогала тем людям, которые нуждались в поддержке. Глинка была первой, кто громко и доходчиво объясняла, почему нельзя бросать на произвол судьбы бездомных граждан.

«Она всегда была на стороне человека, который нуждался в помощи. Но при этом она не была святым человеком, как бы на этом ни настаивали журналисты. Она была нормальной, ничто человеческое ей было не чуждо. Она могла и хорошо сказать, а могла и приложить в ответ кого-то. Самое главное, наверное, что она была честна, называла вещи своими именами. На каком-то совещании с чиновниками она могла сказать, что думает о тех законах, которые она принимает. Много раз было, что перед заседанием мы до полуночи писали уместную для заседания речь, а на утро на совещании она озвучивала то, что у нее сформировалось в голове за ночь», — сказала Лана Журкина.

Федеральное агентство новостей /

Собеседница признается, что благодаря Доктору Лизе появились многие некоммерческие организации. Их руководители начинали работать волонтерами с Глинкой. По мнению Журкиной, это и стало ее основным вкладом в некоммерческий сектор страны.

«Многие из нас уже открыли организации, которые успешно продолжают ее работу или идут своим путем. Вектор помощи людям был задан именно ею. По ее примеру в Челябинске медики стали выходить на улицу и оказывать помощь бездомным людям, [они это делают] уже на протяжении четырех лет. Центр «Дом друзей», который создан мною, занимается медико-социальной помощью, в том числе и бездомным людям. На основе ее идеи готовится к презентации проект, благодаря которому в стационарах можно будет долечивать бездомных людей, людей без документов и тех, кто не может сам себе помочь», — заключила собеседница ФАН.

ФАН писал, как бесплатную помощь бездомными Москвы оказывает Центр социальной адаптации имени Е. П. Глинки. По данным организации, 95% обратившихся за поддержкой пациентов вакцинировались.