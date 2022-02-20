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Актер Юрий Стоянов раскрыл секреты шоу «Маска»

Шоу-бизнес
Актер Юрий Стоянов раскрыл секреты шоу «Маска»
Prt Scr youtube.com  /  ещёнепознер

Москва, 20 февраля. Участник второго сезона полюбившегося многим шоу «Маска» актер Юрий Стоянов раскрыл тайны закулисья. Он рассказал, что в программе ко всему относятся серьезно. 

Неделю назад был запущен новый сезон шоу «Маска». Оно собирает огромные рейтинги, и зрители снова могут угадывать, кто скрывается под объемными костюмами и поет незнакомыми, на первый взгляд, голосами, пишет 7days.ru.

Участники программы жюри неизвестны. Артисты, а также обслуживающий персонал подписывают документы о неразглашении информации. Штраф за нарушение — 10 миллионов рублей.

Актер Юрий Стоянов раскрыл секреты шоу «Маска»
Кадр из фильма «Love» /

Актер Юрий Стоянов рассказал о шоу подробнее.

«Там как бы флер тайны. Я забыл в такси очки, а у таксиста тоже сидел в синей маске сварщика и с балаклавой. Понимаешь, насколько все серьезно. И я говорю девочкам, что забыл очки, а одна набирает и говорит: «Простите, у вас Банан-Стоянов очки забыл. Вы бы не могли подвезти»», — вспоминает артист. 

Актера в последнее время приглашают часто не только в шоу, но и в кино. В прошлом году с его участием вышло сразу три картины. В одной из них — «Вампиры средней полосы» — артист сыграл главную роль. 

Ранее артист рассказывал, что до 41 года его почти не звали сниматься в фильмах. Режиссеры считали, что он похож на всех сразу.

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Все новости / Шоу-бизнес / Актер Юрий Стоянов раскрыл секреты шоу «Маска»
актер кино съемки городок юрий стоянов
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