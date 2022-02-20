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Макрон созвонился с Зеленским после переговоров с Путиным

Политика
Макрон созвонился с Зеленским после переговоров с Путиным
kremlin.ru  /  пресс-служба президента РФ

Париж, 20 февраля. Президент Франции Эммануэль Макрон проводит переговоры с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Политик позвонил ему после беседы с российским лидером Владимиром Путиным.

О разговоре Макрона и Зеленского сообщает агентство AFP со ссылкой на Елисейский дворец.

«Телефонные переговоры с Владимиром Путиным продолжались 1 час 45 минут. Сейчас президент республики общается по телефону с президентом Зеленским», — сообщил изданию источник в администрации Макрона.

Российский и французский президенты созвонились в 13 часов 20 февраля. Тема переговоров пока не разглашается.

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