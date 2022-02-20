Песков: Зеленский не хочет и не может выполнить Минские соглашения

Москва, 20 февраля. Президента Украины Владимира Зеленского нельзя рассматривать как человека, который готов, может и хочет выполнять Минские соглашение. Так считает официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он добавил, что президент России Владимир Путин именно так и воспринимает украинского главу.

«Путин в настоящий момент имеет все основания не рассматривать президента Зеленского как человека, который готов, может и желает выполнить минский комплекс мер. Если в совокупности рассмотреть все заявления Зеленского, из них следует, что он а) не может, б) не хочет и с) не собирается этого делать», — отметил Дмитрий Песков в программе «Москва. Кремль. Путин».

Недавно Зеленский предложил Путину встретиться. Москва ранее не раз заявляла, что для организации переговоров между президентами нужно понимать их повестку.