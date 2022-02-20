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Российский хоккеист Антон Слепышев иронично высказался в адрес СМИ и хейтеров

Олимпийские игры 2022
Российский хоккеист Антон Слепышев иронично высказался в адрес СМИ и хейтеров
ТАСС  /  Alex Plavevski

Пекин, 20 февраля. Российский хоккеист Антон Слепышев, ставший серебряным призером Олимпийских игр в Пекине в составе мужской сборной, резко высказался в адрес хейтеров в Instagram.

Слепышев поблагодарил всех, кто верил и поддерживал российских хоккеистов. По его мнению, национальная команда в матче против Финляндии сделала все что могла.

«Спасибо всем за серебро! Мы его выиграли! Все ***, хейтеры, оценщики, все, кто нас критиковал весь турнир и ждал еще до финала нашей осечки, большинство российских СМИ, это ваш хлеб! Жуйте! Не подавитесь!» — иронично высказался хоккеист.

Российский хоккеист Антон Слепышев иронично высказался в адрес СМИ и хейтеров
Prt Scr instagram.com / @anton.slepyshev

Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале отреагировал на слова спортсмена. Журналист тоже сыронизировал, написав, что, если бы Слепышев и его товарищи «в хоккее умели так же лихо выступать, им бы цены не было».

Ранее сообщалось, что матч Россия — Финляндия в Пекине закончился со счетом 2:1 в пользу финнов. Россияне стали серебряными призерами, золото ушло в копилку соперника.

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Все новости / Олимпийские игры 2022 / Российский хоккеист Антон Слепышев иронично высказался в адрес СМИ и хейтеров
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