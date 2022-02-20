МО Белоруссии: Москва и Минск готовы предпринять меры по недопущению войны

Минск, 20 февраля. Белоруссия и Российская Федерация создали группировку войск, которая в случае необходимости готова дать решительный отпор любой внешней агрессии, заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин.

Союзническое сотрудничество между ВС РФ и белорусской армией будет продолжено, отметил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин. По его словам, генеральные штабы армий обеих стран выработают эффективные меры по недопущению войны.

Ранее стало известно, что Россия и Белоруссия продолжат проверку совместных сил реагирования из-за резкого обострения в Донбассе.