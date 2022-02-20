Ученые из Университета Осаки нашли доказательство наличия самосознания у рыб

Токио, 20 февраля. Международная группа исследователей под руководством Масанори Кохда из Университета Осаки представила доказательства наличия самосознания у рыб.

Суть эксперимента заключалась в том, чтобы установить способность рыбы губан-доктор распознавать себя в отражении. На тела представителей этих живых существ наносят метки. Если рыба смотрит на себя в зеркало, и есть свидетельства, что она идентифицирует себя, значит, тест пройдет успешно.

«Ранее, используя коричневую метку на голове L.dimidiatus, мы показали, что три рыбы из четырех несколько раз почесывают место с меткой после плавания перед зеркалом, что соответствует аналогичным исследованиям, проведенным на других животных, таких как слоны, дельфины и сороки», — сообщил профессор Кохда.

Первую автономную биогибридную рыбу создали в Гарварде. В ее основу легли клетки сердечной мышцы человека. Движение обеспечивается как раз за счет воссоздания мышечных сокращений работающего сердца.