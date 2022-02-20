Глупая ошибка Зеленского оставит Украину без поддержки Байдена

Киев, 20 февраля. Президент Украины Владимир Зеленский совершил серьезную ошибку, отправившись на Мюнхенскую конференцию, вопреки рекомендации американского лидера Джо Байдена. Такое мнение высказал известный политолог Александр Лазарев.

Эксперт напомнил, что глава Соединенных Штатов на днях во время очередного выступления публично призвал Владимира Зеленского не ехать на конференцию в Мюнхен, так как это неразумно, с учетом возможного военного конфликта. Однако украинский лидер не просто поступил вопреки «совету» Байдена, но еще и встретился с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

«Это интересный дипломатический момент. Фактически, пренебрегая советом основного геополитического партнера, а наша власть утверждает, что США — это наш главный партнер, президент Украины едет к Борису Джонсону. К премьеру Британии, которая сейчас пытается на осколках уже разрушившейся гегемонии подобрать все, что "плохо лежит", после американцев», — заявил Лазарев в эфире канала «Наш».

Политолог подчеркивает, что такой шаг Зеленского может окончательно лишить Украину поддержки Соединенных Штатов. По его мнению, Киев вряд ли может ожидать помощи от Байдена и его команды после такого откровенного «дипломатического хамства».

president.gov.ua / Офис Президента Украины

«США договариваются с Россией, решают конфликтные моменты, а Великобритания фактически хочет подставить американцев в этих переговорах. И Зеленский сейчас туда едет. Мне просто интересно, как он после этого будет себя вести по отношению к Джо Байдену? Что просить будем, как договариваться? Когда ты дипломатически совершаешь "плевок в лицо" американскому президенту», — недоумевает Лазарев.

Аналитик в то же время отмечает, что ставка Киева на Британию может совершенно не оправдаться. По мнению эксперта, главная задача Лондона на данный момент — укрепить собственные позиции на международной арене на фоне ослабления США. И Украина в данном вопросе для Британии может стать такой же разменной монетой, как и для Соединенных Штатов.

«Британия сейчас пытается сыграть в такой гамбит. Она может сдать Украину, чтобы занять свое геополитическое пространство в Восточной Европе вместо Соединенных Штатов», — уверен политолог Александр Лазарев.

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