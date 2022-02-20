Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 февраля 16:08
16:06
Общество
Умер бывший военком Дагестана и советник командующего военного округа Тинамагомедов
16:06
Происшествия
В Бийске трамвай сошел с рельсов и врезался в столб
16:05
Общество
Ученые NIWA выловили в Тихом океане редкого детеныша акулы-призрака
16:04
Происшествия
Неизвестный ударил ножом в лифте автора музыки к песне «Стоят девчонки» в Петербурге
16:00
Общество
Князь Альбер II рассказал новые подробности о состоянии здоровья жены
15:59
Олимпийские игры 2022
Алина Загитова расплакалась после поражения сборной России по хоккею в финале Олимпиады
15:56
Политика
Телефонные переговоры Путина и Макрона длились больше полутора часов
15:54
Происшествия
Труп мужчины обнаружили в закрытой квартире под Тулой
15:51
Политика
Сотрудники посольства Нидерландов в Киеве временно покидают украинскую столицу
15:51
Происшествия
Волонтеры и полиция ведут поиски пропавшего неделю назад мужчины под Екатеринбургом
Все новости

Глупая ошибка Зеленского оставит Украину без поддержки Байдена

Политика
Глупая ошибка Зеленского оставит Украину без поддержки Байдена
Федеральное агентство новостей

Киев, 20 февраля. Президент Украины Владимир Зеленский совершил серьезную ошибку, отправившись на Мюнхенскую конференцию, вопреки рекомендации американского лидера Джо Байдена. Такое мнение высказал известный политолог Александр Лазарев.

Эксперт напомнил, что глава Соединенных Штатов на днях во время очередного выступления публично призвал Владимира Зеленского не ехать на конференцию в Мюнхен, так как это неразумно, с учетом возможного военного конфликта. Однако украинский лидер не просто поступил вопреки «совету» Байдена, но еще и встретился с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

«Это интересный дипломатический момент. Фактически, пренебрегая советом основного геополитического партнера, а наша власть утверждает, что США — это наш главный партнер, президент Украины едет к Борису Джонсону. К премьеру Британии, которая сейчас пытается на осколках уже разрушившейся гегемонии подобрать все, что "плохо лежит", после американцев», — заявил Лазарев в эфире канала «Наш».

Политолог подчеркивает, что такой шаг Зеленского может окончательно лишить Украину поддержки Соединенных Штатов. По его мнению, Киев вряд ли может ожидать помощи от Байдена и его команды после такого откровенного «дипломатического хамства».

Глупая ошибка Зеленского оставит Украину без поддержки Байдена
president.gov.ua / Офис Президента Украины

«США договариваются с Россией, решают конфликтные моменты, а Великобритания фактически хочет подставить американцев в этих переговорах. И Зеленский сейчас туда едет. Мне просто интересно, как он после этого будет себя вести по отношению к Джо Байдену? Что просить будем, как договариваться? Когда ты дипломатически совершаешь "плевок в лицо" американскому президенту», — недоумевает Лазарев.

Аналитик в то же время отмечает, что ставка Киева на Британию может совершенно не оправдаться. По мнению эксперта, главная задача Лондона на данный момент — укрепить собственные позиции на международной арене на фоне ослабления США. И Украина в данном вопросе для Британии может стать такой же разменной монетой, как и для Соединенных Штатов.

«Британия сейчас пытается сыграть в такой гамбит. Она может сдать Украину, чтобы занять свое геополитическое пространство в Восточной Европе вместо Соединенных Штатов», — уверен политолог Александр Лазарев.

Бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров ранее объяснил, как Украина может вновь вернуться к нейтральному статусу.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Глупая ошибка Зеленского оставит Украину без поддержки Байдена
украина великобритания зеленский байден
Комментировать