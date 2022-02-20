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Европейское бюро МИД Японии заявило о намерении Токио добиться деэскалации вокруг Украины

Политика
Европейское бюро МИД Японии заявило о намерении Токио добиться деэскалации вокруг Украины
unn.com.ua

Токио, 20 февраля. Власти Токио поддерживают идею территориальной целостности Украины и выражают обеспокоенность присутствием военных сил на границах государства. Об этом заявил замглавы бюро по европейским делам МИД Японии Сюити Токуда.

В европейском бюро МИД Японии сообщили о намерении разрешения «украинского кризиса» дипломатическим методом. Токуда выразил «твердую позицию» Страны восходящего солнца в этом вопросе.

«Япония хотела бы добиваться деэскалации вокруг Украины именно дипломатическим способом. Японское правительство всегда поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Это наша твердая позиция. Ситуация там обостряется из-за того, что российское правительство усиливает военное присутствие рядом с Украиной», — говорит замглавы бюро в беседе с «Газетой.Ru».

Дипломат подчеркнул, что правительство Японии готово продолжить переговоры с российской стороной по притязаниям на Курильские острова. Токуда уточнил, что это возможно только в случае обсуждения всех островов. По словам замглавы бюро, мирный договор между Москвой и Токио станет началом стабильных взаимоотношений между государствами.

Ранее аналитики китайского портала NetEase сообщили о жестком ответе России на провокации японских властей в отношении Курильских островов.

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украина япония курилы токуда
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