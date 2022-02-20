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Песков заявил о готовности любыми методами доказывать правоту президента России

Политика
Песков заявил о готовности любыми методами доказывать правоту президента России
kremlin.ru  /  пресс-служба президента РФ

Москва, 20 февраля. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков надеется, что помощникам глав мировых стран не придется зачитывать расшифровки переговоров для доказательства правоты лидера государства.

Пресс-секретарь главы государства отметил готовность любыми методами доказывать правоту президента России Владимира Путина. Вместе с тем Песков выразил надежду, что не придется прибегать вновь к такому способу.

«Я надеюсь, что мы не будем жить в мире, когда придется зачитывать расшифровки закрытой части переговоров президентов. Но когда нужно доказать правоту нашего президента — мы будем делать, что угодно», — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан неправильно интерпретировал слова Путина о признании республик Донбасса. Президент России озвучил свое мнение во время беседы с лидером пятой республики Эммануэлем Макроном. Для доказательства ошибочности передачи слов главы государства Пескову пришлось зачитать стенограмму переговоров.

Пресс-секретарь президента в программе «Москва. Кремль. Путин» указал на безответственность МИД Франции. Ведомство не раз сознательно допускало утечку сведений после переговоров на высшем уровне, пояснил Песков.

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