Песков заявил о готовности любыми методами доказывать правоту президента России

Москва, 20 февраля. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков надеется, что помощникам глав мировых стран не придется зачитывать расшифровки переговоров для доказательства правоты лидера государства.

Пресс-секретарь главы государства отметил готовность любыми методами доказывать правоту президента России Владимира Путина. Вместе с тем Песков выразил надежду, что не придется прибегать вновь к такому способу.

«Я надеюсь, что мы не будем жить в мире, когда придется зачитывать расшифровки закрытой части переговоров президентов. Но когда нужно доказать правоту нашего президента — мы будем делать, что угодно», — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан неправильно интерпретировал слова Путина о признании республик Донбасса. Президент России озвучил свое мнение во время беседы с лидером пятой республики Эммануэлем Макроном. Для доказательства ошибочности передачи слов главы государства Пескову пришлось зачитать стенограмму переговоров.

Пресс-секретарь президента в программе «Москва. Кремль. Путин» указал на безответственность МИД Франции. Ведомство не раз сознательно допускало утечку сведений после переговоров на высшем уровне, пояснил Песков.