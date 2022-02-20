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Песков назвал доверительным характер отношений Путина и Меркель

Политика
Песков назвал доверительным характер отношений Путина и Меркель
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 20 февраля. Отношения президента России Владимира Путина и бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель были доверительными. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь лидера выступал в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1». По его словам, стороны иногда вели переговоры на смеси русского и немецкого языков. При этом их диалог иногда были эмоциональным.

«Каждый весьма жестко отстаивал интересы своей страны, каждый из них. Но это не мешало им быть в доверительных отношениях», — сказал Песков.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не обращает внимание на сообщения о датах «вторжения» России на Украину. По его словам, подобные выпады носят провокационный характер.

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