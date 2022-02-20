Путин встретится с президентом Азербайджана Алиевым

Москва, 20 февраля. Президент России Владимир Путин планирует встретиться с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым. Переговоры запланированы на следующей неделе.

Путин в ближайшие дни продолжит принимать в Москве иностранных лидеров.

«На неделе продолжатся и важные визиты зарубежных лидеров. Глава Азербайджана, официальный визит в Россию. Ждут в Кремле также премьера Пакистана», — сообщили в программе «Москва. Кремль. Путин».

Также президент 23 февраля возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата. Затем он поздравит россиян с праздником.

О визите премьер-министра Пакистана Имрана Хана стало известно утром 20 февраля. Поездка состоится с 23 по 24 февраля.