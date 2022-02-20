Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 февраля 16:07
16:06
Общество
Умер бывший военком Дагестана и советник командующего военного округа Тинамагомедов
16:06
Происшествия
В Бийске трамвай сошел с рельсов и врезался в столб
16:05
Общество
Ученые NIWA выловили в Тихом океане редкого детеныша акулы-призрака
16:04
Происшествия
Неизвестный ударил ножом в лифте автора музыки к песне «Стоят девчонки» в Петербурге
16:00
Общество
Князь Альбер II рассказал новые подробности о состоянии здоровья жены
15:59
Олимпийские игры 2022
Алина Загитова расплакалась после поражения сборной России по хоккею в финале Олимпиады
15:56
Политика
Телефонные переговоры Путина и Макрона длились больше полутора часов
15:54
Происшествия
Труп мужчины обнаружили в закрытой квартире под Тулой
15:51
Политика
Сотрудники посольства Нидерландов в Киеве временно покидают украинскую столицу
15:51
Происшествия
Волонтеры и полиция ведут поиски пропавшего неделю назад мужчины под Екатеринбургом
Все новости

Путин встретится с президентом Азербайджана Алиевым

Политика
Путин встретится с президентом Азербайджана Алиевым
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 20 февраля. Президент России Владимир Путин планирует встретиться с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым. Переговоры запланированы на следующей неделе.

Путин в ближайшие дни продолжит принимать в Москве иностранных лидеров.

«На неделе продолжатся и важные визиты зарубежных лидеров. Глава Азербайджана, официальный визит в Россию. Ждут в Кремле также премьера Пакистана», — сообщили в программе «Москва. Кремль. Путин».

Также президент 23 февраля возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата. Затем он поздравит россиян с праздником.

О визите премьер-министра Пакистана Имрана Хана стало известно утром 20 февраля. Поездка состоится с 23 по 24 февраля.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Путин встретится с президентом Азербайджана Алиевым
путин азербайджан алиев
Комментировать