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Песков: Европа и США не призывали Украину к сдержанности

Политика
Песков: Европа и США не призывали Украину к сдержанности
ФБА «Экономика сегодня»  /  Степан Яцко

Москва, 20 февраля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обратил внимание, что США и Европа не призывают Украину к сдержанности и аккуратности. Об этом он рассказал в ходе интервью журналисту Павлу Зарубину.

По мнению представителя Кремля, позицию западных государств едва ли можно назвать адекватной. Он также раскритиковал США и НАТО за милитаризацию Киева.

«Говорится, что если хоть кто-то пересечет границу Украины, России и так далее, не важно, по какому поводу, то будут адские санкции. Россия станет изгоем и так далее и тому подобное. Не провоцирует ли это Украину на решение проблемы Донбасса силовым путем? Все звенья цепи свидетельствуют об этом», — отметил Песков.

Ситуацию на Украине ранее оценила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. По ее словам, в стране наблюдается «катастрофа государственности».

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