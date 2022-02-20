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Кремль: Путин не обращает внимание на сообщения о датах «вторжения» России на Украину

  /   Обновлено: 20 февраля 2022 15:52
Политика
Кремль: Путин не обращает внимание на сообщения о датах «вторжения» России на Украину
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 20 февраля. Президент России Владимир Путин не удостаивает внимания заявлениям о датах «вторжения» на Украину. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Представитель Кремля дал интервью Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия-1». По его словам, заявления о датах вторжения России на Украину носят провокационный характер. Подобные высказывания не интересуют Путина.

«Дело в том, что это непосредственно ведет к нагнетанию напряженности», — сказал Песков.

Ранее Дмитрий Песков сам прокомментировал ежедневные упражнения по объявлению дат «вторжения». По его словам, подобные выпады могут привести к пагубным последствиям.

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