Кремль: Путин не обращает внимание на сообщения о датах «вторжения» России на Украину

Москва, 20 февраля. Президент России Владимир Путин не удостаивает внимания заявлениям о датах «вторжения» на Украину. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Представитель Кремля дал интервью Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия-1». По его словам, заявления о датах вторжения России на Украину носят провокационный характер. Подобные высказывания не интересуют Путина.

«Дело в том, что это непосредственно ведет к нагнетанию напряженности», — сказал Песков.

Ранее Дмитрий Песков сам прокомментировал ежедневные упражнения по объявлению дат «вторжения». По его словам, подобные выпады могут привести к пагубным последствиям.