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Армия Алжира ликвидировала семь террористов в провинции Скикда
Весь мир
Армия Алжира ликвидировала семь террористов в провинции Скикда
The U.S. National Archives and Records Administration / Public Domain  / 

Алжир, 20 февраля. Национальная армия республики ликвидировала группу террористов в провинции Скикда. Об этом сообщается в пресс-службе министерства обороны страны.

Военнослужащие получили разведданные о наличии радикальных элементов в лесах коммуны Бени Зида. В результате поисков оперативникам удалось окружить и обезвредить семь боевиков, придерживающихся идеологии запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»1.

«В ходе антитеррористической операции отряду армии Алжира удалось изъять шесть автоматов Калашникова, снайперскую винтовку "Драгунов", гранату Ф-1, разнокалиберные боеприпасы, средства связи, медикаменты и другое оборудование», — говорится в сообщении.

В пресс-службе минобороны уточнили, что мероприятия по прочесыванию окрестностей Бени Зида продолжаются. Разведданные указывают на присутствие других скрытых ячеек ИГ1 в регионе.

Армия Алжира с начала года успешно ликвидировала несколько десятков террористов в разных уголках страны. Также военнослужащие задержали группу контрабандистов из шести человек, которые занимались торговлей людьми, похищениями и вымогательством.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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