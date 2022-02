Армия Алжира ликвидировала семь террористов в провинции Скикда

Алжир, 20 февраля. Национальная армия республики ликвидировала группу террористов в провинции Скикда. Об этом сообщается в пресс-службе министерства обороны страны.

Военнослужащие получили разведданные о наличии радикальных элементов в лесах коммуны Бени Зида. В результате поисков оперативникам удалось окружить и обезвредить семь боевиков, придерживающихся идеологии запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»1.

#Algeria ????????: 7 militants (likely affiliated with #AQIM or #ISIS) were killed by #ANP near Beni Zid in #Skikda Province.



As a result AKM & Type 56(-1) rifles, Type 3 AKS-47, F-1 grenade and SVD 'Dragunov' DMR were recovered from the militants along with ammo/mags and misc items. pic.twitter.com/LKTGWNxIfM