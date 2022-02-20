Армия Алжира ликвидировала семь террористов в провинции Скикда

Алжир, 20 февраля. Национальная армия республики ликвидировала группу террористов в провинции Скикда. Об этом сообщается в пресс-службе министерства обороны страны.

Военнослужащие получили разведданные о наличии радикальных элементов в лесах коммуны Бени Зида. В результате поисков оперативникам удалось окружить и обезвредить семь боевиков, придерживающихся идеологии запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»1.

«В ходе антитеррористической операции отряду армии Алжира удалось изъять шесть автоматов Калашникова, снайперскую винтовку "Драгунов", гранату Ф-1, разнокалиберные боеприпасы, средства связи, медикаменты и другое оборудование», — говорится в сообщении.

#Algeria ????????: 7 militants (likely affiliated with #AQIM or #ISIS) were killed by #ANP near Beni Zid in #Skikda Province.



As a result AKM & Type 56(-1) rifles, Type 3 AKS-47, F-1 grenade and SVD 'Dragunov' DMR were recovered from the militants along with ammo/mags and misc items. pic.twitter.com/LKTGWNxIfM — War Noir ☃️ (@war_noir) February 20, 2022

В пресс-службе минобороны уточнили, что мероприятия по прочесыванию окрестностей Бени Зида продолжаются. Разведданные указывают на присутствие других скрытых ячеек ИГ1 в регионе.

Армия Алжира с начала года успешно ликвидировала несколько десятков террористов в разных уголках страны. Также военнослужащие задержали группу контрабандистов из шести человек, которые занимались торговлей людьми, похищениями и вымогательством.

1 Организация запрещена на территории РФ.