Европа с 2014 года потратила рекордную сумму на поддержку Украины

Мюнхен, 20 февраля. Европейский союз не тратил так много денег ни на одно государство, как на Украину, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Украина получила от Евросоюза уже порядка 17 млрд евро, начиная с 2014 года, однако Киеву еще требуется много усилий на пути демократического развития и прогрессивных реформ, сообщил глава европейской дипломатии.

Боррель таким образом прокомментировал в ходе Мюнхенской конференции по безопасности вопрос экс-президента Эстонии Керсти Кальюлайд о перспективах экстренных переговоров с Украиной по поводу членства в ЕС.

«Нет государства, на которое ЕС потратил больше денег, чем на Украину. 17 млрд евро — это очень много. Но ей предстоит еще пройти длинный путь реформ», — подчеркнул господин Боррель.

Председатель Евросовета Шарль Мишель ответил на тот же вопрос эстонского чиновника тем, что предложил продолжать развитие с Киевом тесного сотрудничества.

«Мы должны продолжать идти по этому пути, укреплять наши связи и обеспечивать возможности для реформ. Конечно, Украине еще предстоит очень многое сделать, ведь реформы пока не завершены. Украина активно работает, но ей еще нужно пройти очень длинный путь к успеху», — также отметил верховный дипломатический представитель ЕС.

Украина, тем временем, не прекращает поглощать зарубежные дотации. Всемирный банк сейчас изучает вопрос о предоставлении Киеву 350 млн долларов (около 309 млн евро) для поддержки реформ.