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Европа с 2014 года потратила рекордную сумму на поддержку Украины

Экономика
Европа с 2014 года потратила рекордную сумму на поддержку Украины
president.gov.ua  /  Пресс-служба президента Украины

Мюнхен, 20 февраля. Европейский союз не тратил так много денег ни на одно государство, как на Украину, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Украина получила от Евросоюза уже порядка 17 млрд евро, начиная с 2014 года, однако Киеву еще требуется много усилий на пути демократического развития и прогрессивных реформ, сообщил глава европейской дипломатии.

Боррель таким образом прокомментировал в ходе Мюнхенской конференции по безопасности вопрос экс-президента Эстонии Керсти Кальюлайд о перспективах экстренных переговоров с Украиной по поводу членства в ЕС.

«Нет государства, на которое ЕС потратил больше денег, чем на Украину. 17 млрд евро — это очень много. Но ей предстоит еще пройти длинный путь реформ», — подчеркнул господин Боррель.

Председатель Евросовета Шарль Мишель ответил на тот же вопрос эстонского чиновника тем, что предложил продолжать развитие с Киевом тесного сотрудничества.

«Мы должны продолжать идти по этому пути, укреплять наши связи и обеспечивать возможности для реформ. Конечно, Украине еще предстоит очень многое сделать, ведь реформы пока не завершены. Украина активно работает, но ей еще нужно пройти очень длинный путь к успеху», — также отметил верховный дипломатический представитель ЕС.

Украина, тем временем, не прекращает поглощать зарубежные дотации. Всемирный банк сейчас изучает вопрос о предоставлении Киеву 350 млн долларов (около 309 млн евро) для поддержки реформ.

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украина евросоюз реформы мишель боррель
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