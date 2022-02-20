Тренер лыжника Александра Большунова назвал Этери Тутберидзе «выдающимся» специалистом

Пекин, 20 февраля. Тренер лидера мужской сборной России по лыжным гонкам Александра Большунова Юрий Бородавко поделился мнением о своей коллеге Этери Тутберидзе.

Юрий Бородавко считает Этери Тутберидзе величайшей наставницей с «уникальной методикой» работы. Соответствующее мнение старший тренер сборной России по лыжным гонкам озвучил в разговоре с журналистами издания «Спорт-Экспресс».

«Она — выдающийся специалист. У нее есть своя методика воспитания чемпионов, которую никто в мире повторить не может. И у многих такая зависть, что зубы скрипят от бессилия. Она — лучшая в мире. Она работает только с детьми? А никто и этого сделать не может! Как говорят в Макдональдсе? Свободная касса? Пожалуйста, выходите! Делайте! Это же просто критиканство» — отметил Бородавко.

Воспитанница Тутберидзе Камила Валиева оказалась в центре допинг-скандала на Олимпиаде в Пекине. В ее пробе, взятой в конце прошлого года, обнаружили следы запрещенного вещества. Несмотря на это, Валиеву допустили к соревнованиям одиночниц в рамках ОИ-2022.