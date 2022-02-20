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Ирина Алферова не может привыкнуть к своему отражению в зеркале

  /   Обновлено: 20 февраля 2022 16:42
Шоу-бизнес
Ирина Алферова не может привыкнуть к своему отражению в зеркале
Кадр из фильма «Елки 2»  /  Prt Scr

Москва, 20 февраля. Популярная российская и советская актриса Ирина Алферова не так давно отпраздновала 70-летие и, несмотря на почтенный возраст, пытается не отставать и идти в ногу со временем. Она снимается в новых сериалах, фильмах, играет в театрах и прекрасно себя чувствует.

Но вот отражение в зеркале ее не совсем устраивает, пишет журнал StarHit.

«Дело в том, что человек-то не стареет. Вот я вижу в зеркале изменения. Почему это болезненно? Потому что это не я! Я не могу к такой себе привыкнуть. Изменилась внешность, изменилось тело, а внутри-то ничего не изменилось. Мудрость, конечно, есть определенная, но все равно все живое. И также хочется любить. Мне повезло, что у меня есть прекрасный муж, я на него смотрю и любуюсь, потому что мне нравится его лицо, мне все в нем нравится: его мудрость, его талант. А у кого этого нет?» — рассуждает артистка.

Поводом для появления таких мыслей стала ее волонтерская деятельность в доме престарелых. Также женщина снялась в фильме Сергея Светлакова «Старые шишки». Он повествует о стариках, забытых в пансионатах. Актриса считает, что там пожилые люди слишком недолюбленные, по ее мнению, так быть не должно.

При этом Алферова открыто восхищается своей матерью, которая отметила свой юбилей — 100 лет. Несмотря на такой солидный возраст, женщина по-прежнему любит танцевать, быть на виду и чувствует себя намного моложе своих лет.

Ирина Алферова не может привыкнуть к своему отражению в зеркале
Pr Scr Россия 1 /

Удивительно, но у Ирины такого запала почему-то нет.

«Внутри у каждого так много нереализованного. Иногда вижу пожилых, совсем старых мужчин, они говорят комплименты, дарят цветы. Потому что внутри себя они молоды! Как это ужасно. Это Бог неправильно придумал. Знаете, моя любимая актриса Роми Шнайдер умерла довольно молодой. Ален Делон, у которого с ней был роман, сказал: "Хорошо, что она вовремя умерла. Потому что она бы не пережила свою старость, она не смогла бы смириться со своей некрасотой"», — сказала Ирина.

Алферова пессимистично настроена и считает, что в старости ничего нет, поэтому нужно успеть в этой жизни все, чтобы потом не сожалеть.

Ранее сообщалось, как сын Бари Алибасова рассказал свою версию, по которой Лидия Федосеева-Шукшина вернулась из дома престарелых.

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Все новости / Шоу-бизнес / Ирина Алферова не может привыкнуть к своему отражению в зеркале
россия кино актриса старость ирина алферова
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