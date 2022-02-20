Ирина Алферова не может привыкнуть к своему отражению в зеркале

Поводом для появления таких мыслей стала ее волонтерская деятельность в доме престарелых. Также женщина снялась в фильме Сергея Светлакова «Старые шишки». Он повествует о стариках, забытых в пансионатах. Актриса считает, что там пожилые люди слишком недолюбленные, по ее мнению, так быть не должно.

При этом Алферова открыто восхищается своей матерью, которая отметила свой юбилей — 100 лет. Несмотря на такой солидный возраст, женщина по-прежнему любит танцевать, быть на виду и чувствует себя намного моложе своих лет.

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Удивительно, но у Ирины такого запала почему-то нет.

«Внутри у каждого так много нереализованного. Иногда вижу пожилых, совсем старых мужчин, они говорят комплименты, дарят цветы. Потому что внутри себя они молоды! Как это ужасно. Это Бог неправильно придумал. Знаете, моя любимая актриса Роми Шнайдер умерла довольно молодой. Ален Делон, у которого с ней был роман, сказал: "Хорошо, что она вовремя умерла. Потому что она бы не пережила свою старость, она не смогла бы смириться со своей некрасотой"», — сказала Ирина.

Алферова пессимистично настроена и считает, что в старости ничего нет, поэтому нужно успеть в этой жизни все, чтобы потом не сожалеть.

Ранее сообщалось, как сын Бари Алибасова рассказал свою версию, по которой Лидия Федосеева-Шукшина вернулась из дома престарелых.