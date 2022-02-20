Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 февраля 16:07
16:06
Общество
Умер бывший военком Дагестана и советник командующего военного округа Тинамагомедов
16:06
Происшествия
В Бийске трамвай сошел с рельсов и врезался в столб
16:05
Общество
Ученые NIWA выловили в Тихом океане редкого детеныша акулы-призрака
16:04
Происшествия
Неизвестный ударил ножом в лифте автора музыки к песне «Стоят девчонки» в Петербурге
16:00
Общество
Князь Альбер II рассказал новые подробности о состоянии здоровья жены
15:59
Олимпийские игры 2022
Алина Загитова расплакалась после поражения сборной России по хоккею в финале Олимпиады
15:56
Политика
Телефонные переговоры Путина и Макрона длились больше полутора часов
15:54
Происшествия
Труп мужчины обнаружили в закрытой квартире под Тулой
15:51
Политика
Сотрудники посольства Нидерландов в Киеве временно покидают украинскую столицу
15:51
Происшествия
Волонтеры и полиция ведут поиски пропавшего неделю назад мужчины под Екатеринбургом
Все новости

Песков уличил Францию в сознательной утечке информации после переговоров с Россией

Политика
Песков уличил Францию в сознательной утечке информации после переговоров с Россией
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 20 февраля. Франция уже неоднократно сознательно допускала утечки после переговоров на высшем уровне. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля выступал в эфире программы «Москва. Кремль. Путин». По его словам, утечка информации происходит именно со стороны Министерства иностранных дел Франции.

«Наши французские коллеги — причем это абсолютно не имеет отношения к президенту Франции — но коллеги из Министерства иностранных дел Франции уже несколько раз такие утечки сознательно допускали», — сказал Песков.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что напряженность в Донбассе достигла опасного максимума. В этой ситуации даже случайность может обернуться непоправимыми последствиями.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Песков уличил Францию в сознательной утечке информации после переговоров с Россией
россия песков франция
Комментировать