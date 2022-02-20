Песков уличил Францию в сознательной утечке информации после переговоров с Россией

Москва, 20 февраля. Франция уже неоднократно сознательно допускала утечки после переговоров на высшем уровне. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля выступал в эфире программы «Москва. Кремль. Путин». По его словам, утечка информации происходит именно со стороны Министерства иностранных дел Франции.

«Наши французские коллеги — причем это абсолютно не имеет отношения к президенту Франции — но коллеги из Министерства иностранных дел Франции уже несколько раз такие утечки сознательно допускали», — сказал Песков.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что напряженность в Донбассе достигла опасного максимума. В этой ситуации даже случайность может обернуться непоправимыми последствиями.