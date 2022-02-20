Стартовала официальная церемония закрытия Олимпиады в Пекине

Пекин, 20 февраля. Церемония закрытия XXIV зимних Олимпийских игр стартовала на стадионе «Птичье гнездо» в Пекине. Трансляцию, которая началась в 15:00 по московскому времени, ведет Первый канал.

Право нести флаг Олимпийского комитета России досталось лыжнику Александру Большунову. Для трехкратного олимпийского чемпиона, офицера Росгвардии это большая честь.

Несмотря на колоссальное давление, которое испытывали российские спортсмены, они достойно представили страну на Играх в Пекине. В медальном зачете Россия находится на девятом месте, в копилке национальной команды 32 медали, шесть из них золотых. По общему же числу наград российская сборная занимает второе место.

Одним из главных событий ОИ-2022 было выступление российских фигуристок. В индивидуальном турнире золото досталось Анне Щербаковой, серебро — Александре Трусовой, а надежда команды — Камила Валиева — стала четвертой.

В Госдуме заявили, что представят Валиеву к государственной награде за проявленное мужество на фоне допинг-скандала.