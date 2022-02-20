Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 февраля 16:07
16:06
Общество
Умер бывший военком Дагестана и советник командующего военного округа Тинамагомедов
16:06
Происшествия
В Бийске трамвай сошел с рельсов и врезался в столб
16:05
Общество
Ученые NIWA выловили в Тихом океане редкого детеныша акулы-призрака
16:04
Происшествия
Неизвестный ударил ножом в лифте автора музыки к песне «Стоят девчонки» в Петербурге
16:00
Общество
Князь Альбер II рассказал новые подробности о состоянии здоровья жены
15:59
Олимпийские игры 2022
Алина Загитова расплакалась после поражения сборной России по хоккею в финале Олимпиады
15:56
Политика
Телефонные переговоры Путина и Макрона длились больше полутора часов
15:54
Происшествия
Труп мужчины обнаружили в закрытой квартире под Тулой
15:51
Политика
Сотрудники посольства Нидерландов в Киеве временно покидают украинскую столицу
15:51
Происшествия
Волонтеры и полиция ведут поиски пропавшего неделю назад мужчины под Екатеринбургом
Все новости

Стартовала официальная церемония закрытия Олимпиады в Пекине

  /   Обновлено: 20 февраля 2022 16:04
Олимпийские игры 2022
Стартовала официальная церемония закрытия Олимпиады в Пекине
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Пекин, 20 февраля. Церемония закрытия XXIV зимних Олимпийских игр стартовала на стадионе «Птичье гнездо» в Пекине. Трансляцию, которая началась в 15:00 по московскому времени, ведет Первый канал.

Право нести флаг Олимпийского комитета России досталось лыжнику Александру Большунову. Для трехкратного олимпийского чемпиона, офицера Росгвардии это большая честь.

Несмотря на колоссальное давление, которое испытывали российские спортсмены, они достойно представили страну на Играх в Пекине. В медальном зачете Россия находится на девятом месте, в копилке национальной команды 32 медали, шесть из них золотых. По общему же числу наград российская сборная занимает второе место.

Одним из главных событий ОИ-2022 было выступление российских фигуристок. В индивидуальном турнире золото досталось Анне Щербаковой, серебро — Александре Трусовой, а надежда команды — Камила Валиева — стала четвертой.

В Госдуме заявили, что представят Валиеву к государственной награде за проявленное мужество на фоне допинг-скандала.

Вернуться назад
Все новости / Олимпийские игры 2022 / Стартовала официальная церемония закрытия Олимпиады в Пекине
олимпиада церемония закрытие
Комментировать