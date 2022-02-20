Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 февраля 16:06
16:06
Происшествия
В Бийске трамвай сошел с рельсов и врезался в столб
16:05
Общество
Ученые NIWA выловили в Тихом океане редкого детеныша акулы-призрака
16:04
Происшествия
Неизвестный ударил ножом в лифте автора музыки к песне «Стоят девчонки» в Петербурге
16:00
Общество
Князь Альбер II рассказал новые подробности о состоянии здоровья жены
15:59
Олимпийские игры 2022
Алина Загитова расплакалась после поражения сборной России по хоккею в финале Олимпиады
15:56
Политика
Телефонные переговоры Путина и Макрона длились больше полутора часов
15:54
Происшествия
Труп мужчины обнаружили в закрытой квартире под Тулой
15:51
Политика
Сотрудники посольства Нидерландов в Киеве временно покидают украинскую столицу
15:51
Происшествия
Волонтеры и полиция ведут поиски пропавшего неделю назад мужчины под Екатеринбургом
15:51
Происшествия
Телефонные аферисты шантажируют екатеринбуржцев при помощи личных данных
Все новости

Рябков назвал отписками ответы Евросоюза и НАТО по безопасности

Политика
Рябков назвал отписками ответы Евросоюза и НАТО по безопасности
twitter.com  /  @MID_RF

Москва, 20 февраля. Ответы НАТО и Евросоюза на инициативы России о неделимости безопасности оказались обычными отписками. На это обратил внимание замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Письма зарубежным партнерам направил министр иностранных дел Сергей Лавров. Политики ушли от прямого ответа, отметил Рябков.

«Я бы эти бумаги назвал отписками. Это пара абзацев, ну, может быть, три. От этого разговора наши оппоненты уходят, причем уходят демонстративно, в некоторых аспектах вызывающим образом. Министр писал письма своим коллегам во всех странах, это 37 писем. В ответ получил два коротких текста ни о чем. Это уровень сегодняшней работы по главным вопросам в Евросоюзе и НАТО», — сказал дипломат в эфире программы «Москва. Кремль. Путин».

Россия недавно отправила письмо США с ответом по гарантиям безопасности. Она предложила НАТО подумать о формировании юридического отказа от расширения.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Рябков назвал отписками ответы Евросоюза и НАТО по безопасности
евросоюз нато лавров рябков
Комментировать