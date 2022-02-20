Рябков назвал отписками ответы Евросоюза и НАТО по безопасности

Москва, 20 февраля. Ответы НАТО и Евросоюза на инициативы России о неделимости безопасности оказались обычными отписками. На это обратил внимание замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Письма зарубежным партнерам направил министр иностранных дел Сергей Лавров. Политики ушли от прямого ответа, отметил Рябков.

«Я бы эти бумаги назвал отписками. Это пара абзацев, ну, может быть, три. От этого разговора наши оппоненты уходят, причем уходят демонстративно, в некоторых аспектах вызывающим образом. Министр писал письма своим коллегам во всех странах, это 37 писем. В ответ получил два коротких текста ни о чем. Это уровень сегодняшней работы по главным вопросам в Евросоюзе и НАТО», — сказал дипломат в эфире программы «Москва. Кремль. Путин».