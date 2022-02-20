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Дженнифер Лопес надела платье весом 50 килограммов для комедии «Первый встречный»

Шоу-бизнес
Дженнифер Лопес надела платье весом 50 килограммов для комедии «Первый встречный»
Global Look Press  /  Cinzia Camela

Вашингтон, 20 февраля. Звезда Голливуда Дженнифер Лопес исполнила главную роль в мелодраматической комедии «Первый встречный». В одном из эпизодов фильма знаменитость появилась в шикарном платье весом 50 килограммов.

Юмористичная лента, в которой Лопес играет, по сути, саму себя, рассказывает о популярной певице с неустроенной личной жизнью. После расставания с очередным возлюбленным исполнительница прямо во время своего концерта объявляет, что женится на присутствующем в зале мужчине. Ее выбор падает на простого учителя математики, который полностью переворачивает ее жизнь.

Согласно идее продюсеров картины, в одном из эпизодов актриса должна была появиться в роскошном свадебном платье. Подходящий реквизит нашли на показе свадебной коллекции, откуда его доставляли пять человек. Вес усыпанного кристаллами наряда составил 50 килограммов. Чтобы певица смогла его надеть, ей помогали сразу несколько членов съемочной группы, передает издание «7 дней.ru».

Комедия «Первый встречный» с Лопес в главной роли стартовала в кинотеатрах России 10 февраля. Незадолго до этого актриса пришла на предварительный показ фильма, который состоялся в Лос-Анджелесе, вместе со своим женихом Беном Аффлеком.

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лопес платье первый встречный
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