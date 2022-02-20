Борщева рассказала, как из-за отца ей приходилось «отвоевывать право быть собой»

Елена Борщева в новом выпуске передачи «Давай поговорим» с Вадимом Манукяном рассказала о том, почему ей пришлось «отвоевывать право быть собой» из-за отца — уроженца Панамы.

У Борщевой с юных лет была нестандартная внешность из-за отца, который был родом из Панамы. С родителем она впервые познакомилась уже во взрослом возрасте. А в школьные годы Елену не принимали сверстники, давали ей обидные прозвища. В итоге Борщевой пришлось, по ее словам, «отвоевывать право быть самой собой».

Смотрите «Давай поговорим» с Вадимом Манукяном 20 февраля на площадке ФАН. В новом выпуске Елена Борщева расскажет, почему пару лет назад решила купить себе куклу Барби, а также о том, почему команда «Сборная Пятигорска» так долго пробивалась в высшую лигу КВН.