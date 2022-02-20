Ирина Салтыкова поздравила Наталью Гулькину с днем рождения

Советская и российская эстрадная певица, экс-солистка культовых советско-российских поп-групп «Мираж» и «Звезды» Наталья Гулькина сегодня отмечает свой день рождения. Исполнительница принимает поздравления от родных и близких, друзей и коллег. Присоединилась к поздравлениям и эстрадная певица, актриса кино и телевидения, одна из бывших солисток группы «Мираж» Ирина Салтыкова. В разговоре с ФАН артистка пожелала имениннице крепкого здоровья.

«Поздравляю ее, желаю здоровья — это самое главное, а также творческих успехов, любви и всего-всего хорошего. Конечно, с удовольствием поздравляю ее с днем рождения», — сказала Ирина Салтыкова.

Творческая карьера Гулькиной началась в группе «Мираж» в 1986 году по приглашению композитора и клавишника Андрея Литягина. В 1988 году певица стала сотрудничать с группой «Звезды», а с 1993 года начала сольную карьеру исполнительницы.

Официальный сайт Натальи Гулькиной / gulkina.ru

За свою творческую карьеру была удостоена Гран-При в 1990 году на международном конкурсе «Интершанс». Также «За творческое созидание на благо России» в 2013 году была награждена орденом от благотворительного фонда «Взлетная полоса».

Ранее звезда поп-группы «Мираж» призналась, что нашла себя на другом поприще. Она заменила сцену на прямые эфиры в качестве телеведущей. По ее слова, эта профессия оказалось ничуть не легче, чем деятельность артиста.