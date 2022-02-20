Бывшая партнерша Давы по «Танцам» Дарья Палей стала мамой во второй раз

Москва, 20 февраля. Бывшая участница шоу «Танцы со звездами» Дарья Палей родила второго ребенка. Она поделилась своей радостью с подписчиками в Instagram.

Палей счастлива в браке с хореографом Сергеем Сильде. В 2019 году у пары родился первенец, девочку назвали Николь. Второй малыш появился на свет 10 февраля.

«Добро пожаловать в этот мир, моя любовь», — приветствовала малыша танцовщица.

Prt Scr instagram.com / @dariia_palyey_1

Пользователи поздравляют Палей с рождением второго ребенка. Они желают новорожденному крепкого здоровья, долгой и счастливой жизни.

Участница «Танцев со звездами» предпочитает не распространяться о личной жизни. Такое решение она приняла после участия в шоу, где танцевала с блогером Давидом Манукяном. На тот момент Дава еще встречался с Ольгой Бузовой, и светская львица его сильно ревновала.

Палей приписывали роман с Манукяном, ей приходилось перед всеми оправдываться. Но самым неприятным было то, как к танцовщице относилась сама Бузова. Певица называла Палей женщиной с низкой социальной ответственностью.

Ранее зрители шоу «Холостяк» высказались в Сети о герое нового сезона. Пользователи надеются, что создатели не пригласят в проект Манукяна.