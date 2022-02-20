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Бразильские власти помогли Аргентине справиться с лесными пожарами

Весь мир
Бразильские власти помогли Аргентине справиться с лесными пожарами
Пресс-служба Сената Аргентины  / 

Бразилиа, 20 февраля. Бразильские муниципалитеты, граничащие с Аргентиной, отправили команды пожарных и материалы, чтобы помочь с тушением масштабных пожаров в провинции Корриентес. Об этом сообщил посол Аргентины в Бразилии Даниэль Сиоли.

Дипломатический представитель отметил, что бразильские пожарные из штата Рио-Гранди-ду-Сул и муниципалитета Сан-Боржа присоединились к команде по борьбе с огнем из Санто-Томе в Аргентине по просьбе мэра Хосе Аугусто Кортеса. Сиоли поблагодарил президента Жаира Болсонару, губернатора Эдуарду Лейти и бразильские муниципальные власти за оказание помощи.

Губернатор Густаво Вальдес также сообщил о том, что попросил поддержки у Правительства США в борьбе с огнем, который не удается потушить на протяжении долгого времени.

По данным Национального института сельскохозяйственных технологий, пожары уничтожили почти 800 тысяч га растительности в Корриентес с января 2022 года — около 9% северо-западной провинции. По разным оценкам, ущерб местному производственному сектору составляет 234 млн долларов.

Ситуация в последние несколько лет обострилась по причине температур, превышающих 40 градусов по Цельсию, и огромного количества очагов огня.

По прогнозам Национальной метеорологической службы, 21 февраля в прибрежной зоне Аргентины выпадут дожди, которые могут продолжиться всю неделю. Это поможет сократить масштабы пожаров и облегчить работу бригад.

«Единственный способ обеспечения баланса в данной ситуации — это явления самой природы. Если пойдет дождь, начнутся ливни, мы сможем сдержать и поставить под контроль огонь», — отметил Вальдес.

В условиях исторической засухи пламя пожаров, начавшихся в прошлом месяце, охватило огромные территории, уничтожив сельскохозяйственные угодья и вызвав гибель животных.

Прогрессивная тенденция, при которой аномальная жара и отсутствие осадков становятся обычным явлением, началась на юге Бразилии и в Аргентине в 2019 году. В прошедшем 2020 температуры были значительно выше, а в 2021 году зарегистрировали историческую засуху. В последние 12 месяцев в бассейне реки Парана осадки выпадают на 50–75% ниже нормы.

По мнению Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК), колебания погодных условий вызваны климатическими изменениями, которые усугубляются обезлесением.

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