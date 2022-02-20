Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 февраля 16:06
16:06
Происшествия
В Бийске трамвай сошел с рельсов и врезался в столб
16:05
Общество
Ученые NIWA выловили в Тихом океане редкого детеныша акулы-призрака
16:04
Происшествия
Неизвестный ударил ножом в лифте автора музыки к песне «Стоят девчонки» в Петербурге
16:00
Общество
Князь Альбер II рассказал новые подробности о состоянии здоровья жены
15:59
Олимпийские игры 2022
Алина Загитова расплакалась после поражения сборной России по хоккею в финале Олимпиады
15:56
Политика
Телефонные переговоры Путина и Макрона длились больше полутора часов
15:54
Происшествия
Труп мужчины обнаружили в закрытой квартире под Тулой
15:51
Политика
Сотрудники посольства Нидерландов в Киеве временно покидают украинскую столицу
15:51
Происшествия
Волонтеры и полиция ведут поиски пропавшего неделю назад мужчины под Екатеринбургом
15:51
Происшествия
Телефонные аферисты шантажируют екатеринбуржцев при помощи личных данных
Все новости

Foreign Policy: поддержка Китая позволит Путину отразить санкционный удар Запада

Экономика
Foreign Policy: поддержка Китая позволит Путину отразить санкционный удар Запада
ФБА «Экономика сегодня»

Вашингтон, 20 февраля. Автор журнала Foreign Policy Аарон Арнольд отмечает, что Соединенные Штаты могут столкнуться с необходимостью вводить санкции и против Китая, если Вашингтон решится на рестрикции в отношении России.

США обещают ввести мощный пакет санкций против Российской Федерации при эскалации ситуации на Украине. Однако Белому дому придется считаться и с Китаем, если он созреет для настоящих рестрикций, полагает журналист.

С точки зрения обозревателя, российский лидер Владимир Путин нашел мощную поддержку от западных санкций в лице Китайской Народной Республики.

Глава государства вместе с коллегой Си Цзиньпином в начале феврале заявили о формировании нового стратегического партнерства между двумя странами. Отношения России и Китая называются дружественными, а также подчеркивается, что в партнерстве не имеется запретных областей сотрудничества.

Известно, что президент РФ сообщил о поддержке Пекина в вопросах относительно независимости Тайваня. Глава Китая же выступил в поддержку требования Москвы о прекращении расширения Североатлантического альянса на восточном направлении.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Foreign Policy: поддержка Китая позволит Путину отразить санкционный удар Запада
санкции украина путин сша китай арнольд
Комментировать