Foreign Policy: поддержка Китая позволит Путину отразить санкционный удар Запада

Вашингтон, 20 февраля. Автор журнала Foreign Policy Аарон Арнольд отмечает, что Соединенные Штаты могут столкнуться с необходимостью вводить санкции и против Китая, если Вашингтон решится на рестрикции в отношении России.

США обещают ввести мощный пакет санкций против Российской Федерации при эскалации ситуации на Украине. Однако Белому дому придется считаться и с Китаем, если он созреет для настоящих рестрикций, полагает журналист.

С точки зрения обозревателя, российский лидер Владимир Путин нашел мощную поддержку от западных санкций в лице Китайской Народной Республики.

Глава государства вместе с коллегой Си Цзиньпином в начале феврале заявили о формировании нового стратегического партнерства между двумя странами. Отношения России и Китая называются дружественными, а также подчеркивается, что в партнерстве не имеется запретных областей сотрудничества.

Известно, что президент РФ сообщил о поддержке Пекина в вопросах относительно независимости Тайваня. Глава Китая же выступил в поддержку требования Москвы о прекращении расширения Североатлантического альянса на восточном направлении.