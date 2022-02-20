Раскопки на севере Омана меняют выводы ученых о местном быте

Маскат, 20 февраля. Археологи, занимающиеся раскопками древних поселений в северной части Омана, обнаружили новые предметы быта, которые могут рассказать о кулинарных обычаях тех времен.

Ученым удалось найти печи, семена, посуду и украшения, доставленные, судя по всему, из Ирана и Индии, что позволит им лучше изучить культуры, которые жители выращивали в те времена, и что из них могли готовить. Также среди находок археологов оказались сердоликовые бусины из Индии и образцы керамики, которую изготавливали в юго-восточном Иране. Косвенно это подтверждает выводы о том, что здесь в бронзовом и железном веках пролегали важные торговые маршруты, и этот факт в очередной раз может изменить представления экспертов о периоде, когда народы с территорий современных Омана и ОАЭ начали менять кочевой образ жизни на оседлый.

Check out the newest article about the work of @batarchaeology in #bat #oman ! We have made some pretty amazing finds providing insights into Bronze Age #arabia https://t.co/G1s9COd9o2 — Matei Tichindelean (@mateit4) February 19, 2022

Многие из останков зданий в обнаруженном поселении находились рядом с источниками воды или водосборными бассейнами. Ученые предположили, что в те времена климат данного региона значительно отличался от нынешнего, и в условиях легкого доступа к питью здесь могло активно развиваться оседлое скотоводство и растениеводство.

«Мы считаем, что многие из этих районов, которые сегодня выглядят как сухие степи и пустыни, были зелеными лугами, вероятно, идеальным местом для выпаса и содержания животных в бронзовом веке», — заявил один из экспертов.

Команда, спонсируемая Министерством наследия и туризма Омана и состоящая из исследователей Нью-Йоркского университета в Абу-Даби и Университета Пенсильвании, работает в районах археологических комплексов Бат, Аль-Хутм и Аль-Айн, входящих в Список объектов культурного наследия ЮНЕСКО. Эти исторические места, расположенные к югу от гор Аль-Хаджар, богаты тысячами гробниц, останками многочисленных поселений, а также башнями в форме улья и другими необычными сооружениями, о назначении которых ученые спорят до сих пор. Как отметили археологи, в районе Бат можно запросто проработать всю жизнь и «лишь слегка поцарапать его поверхность», подразумевая, что этот регион хранит множество тайн.

Durante todo el tercer milenio aC una región de la actual Omán se enriqueció gracias a la minería del cobre. El principal sitio arqueológico que cubre el periodo es el de Bat, en el que veremos torres circulares de misión desconocida y una gran necrópolis https://t.co/7aqSG5M9MX pic.twitter.com/94k8Id0ElU — Viaje al Patrimonio (@viajepatrimonio) October 8, 2021

По словам ученых, люди бронзового века построили в Бате устойчивое и процветающее сообщество, просуществовавшее почти тысячу лет и обладавшее обширными знаниями о том, как развиваться в условиях весьма ограниченных ресурсов. При этом команда иногда применяет довольно творческий подход для воссоздания картины быта тех народов. Например, помимо изучения останков керамики и попыток представить, чем они могли являться, ученые самостоятельно изготавливают посуду из местной глины, используя для обжига местные ресурсы — акации, пальмовые листья и верблюжий помет. По всей видимости, такой подход позволяет понять, какие предметы могли быть созданы местными жителями при использовании лишь собственных ресурсов, а какие — привозились издалека.

In Oman, archaeologists recently made a remarkable find: a 4,000-year-old board game. Unfortunately, the rules of the game are missing. Cameron Browne is trying to reconstruct the rules of this kind of ancient games, thanks to artificial intelligence. https://t.co/rWiMERZ4ZV pic.twitter.com/OmSYByPh4q — Maastricht University (@MaastrichtU) February 16, 2022

Ранее другая команда, работавшая в восточной части страны, обнаружила древнюю настольную игру из камня, возраст которой оценили в 4 тысячи лет. Ученые отметили, что подобные развлечения в основном пользовались популярностью у жителей экономических и культурных центров. Также археологи нашли свидетельства обработки меди, важного в те времена товара, подтверждающие предположения об активном участии народов региона в международной торговле.