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Раскопки на севере Омана меняют выводы ученых о местном быте

Весь мир
Раскопки на севере Омана меняют выводы ученых о местном быте
pixabay.com  / 

Маскат, 20 февраля. Археологи, занимающиеся раскопками древних поселений в северной части Омана, обнаружили новые предметы быта, которые могут рассказать о кулинарных обычаях тех времен.

Ученым удалось найти печи, семена, посуду и украшения, доставленные, судя по всему, из Ирана и Индии, что позволит им лучше изучить культуры, которые жители выращивали в те времена, и что из них могли готовить. Также среди находок археологов оказались сердоликовые бусины из Индии и образцы керамики, которую изготавливали в юго-восточном Иране. Косвенно это подтверждает выводы о том, что здесь в бронзовом и железном веках пролегали важные торговые маршруты, и этот факт в очередной раз может изменить представления экспертов о периоде, когда народы с территорий современных Омана и ОАЭ начали менять кочевой образ жизни на оседлый.

Многие из останков зданий в обнаруженном поселении находились рядом с источниками воды или водосборными бассейнами. Ученые предположили, что в те времена климат данного региона значительно отличался от нынешнего, и в условиях легкого доступа к питью здесь могло активно развиваться оседлое скотоводство и растениеводство.

«Мы считаем, что многие из этих районов, которые сегодня выглядят как сухие степи и пустыни, были зелеными лугами, вероятно, идеальным местом для выпаса и содержания животных в бронзовом веке», — заявил один из экспертов.

Команда, спонсируемая Министерством наследия и туризма Омана и состоящая из исследователей Нью-Йоркского университета в Абу-Даби и Университета Пенсильвании, работает в районах археологических комплексов Бат, Аль-Хутм и Аль-Айн, входящих в Список объектов культурного наследия ЮНЕСКО. Эти исторические места, расположенные к югу от гор Аль-Хаджар, богаты тысячами гробниц, останками многочисленных поселений, а также башнями в форме улья и другими необычными сооружениями, о назначении которых ученые спорят до сих пор. Как отметили археологи, в районе Бат можно запросто проработать всю жизнь и «лишь слегка поцарапать его поверхность», подразумевая, что этот регион хранит множество тайн.

По словам ученых, люди бронзового века построили в Бате устойчивое и процветающее сообщество, просуществовавшее почти тысячу лет и обладавшее обширными знаниями о том, как развиваться в условиях весьма ограниченных ресурсов. При этом команда иногда применяет довольно творческий подход для воссоздания картины быта тех народов. Например, помимо изучения останков керамики и попыток представить, чем они могли являться, ученые самостоятельно изготавливают посуду из местной глины, используя для обжига местные ресурсы — акации, пальмовые листья и верблюжий помет. По всей видимости, такой подход позволяет понять, какие предметы могли быть созданы местными жителями при использовании лишь собственных ресурсов, а какие — привозились издалека.

Ранее другая команда, работавшая в восточной части страны, обнаружила древнюю настольную игру из камня, возраст которой оценили в 4 тысячи лет. Ученые отметили, что подобные развлечения в основном пользовались популярностью у жителей экономических и культурных центров. Также археологи нашли свидетельства обработки меди, важного в те времена товара, подтверждающие предположения об активном участии народов региона в международной торговле.

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археология оман история
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