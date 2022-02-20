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Песков предупредил о последствиях постоянных заявлений о новых датах «вторжения» России

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Политика
Песков предупредил о последствиях постоянных заявлений о новых датах «вторжения» России
youtube.com  /  Prt Scr / Телеканал 360

Москва, 20 февраля. Упражнения западных политиков и журналистов по объявлению новых дат «вторжения» России на Украину могут плохо кончиться. Об этом предупредил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, ежедневные выпады в адрес России могут привести к пагубным последствиям.

Недавно министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс сообщила, что знает новые сроки «нападения» России. По ее словам, это может произойти уже на следующей неделе.

США и страны Европы уже несколько месяцев говорят о «российском вторжении». Москва эти заявления отвергает и напоминает, что не проявляет агрессии в отношении других стран.

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украина песков вторжение
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