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Журналист Вайцеховская раскритиковала организацию ОИ-2022 в Китае

Олимпийские игры 2022
Журналист Вайцеховская раскритиковала организацию ОИ-2022 в Китае
Федеральное агентство новостей

Пекин, 20 февраля. Китай показал всему миру, что является неорганизованной, «дремучей, дурно пахнущей» страной, заявила олимпийская чемпионка, журналист Елена Вайцеховская.

По ее мнению, Китай вызвал у спортсменов лишь одно желание — как можно скорее уехать. Организаторы почему-то не побеспокоились ни о нормальном питании в олимпийской деревне, ни о решении транспортных вопросов, добавила Вайцеховская.

«Что мешало сделать в «пузыре» нормальные магазины, нормальную еду (Йоханнес Клебо, просидевший ночь в туалете, передает вам привет, господа), поставить уличные обогреватели на остановках и включить отопление в автобусах, так и останется тайной», — написала она в своем Telegram-канале.

Олимпиада в Пекине оставила у журналистки «мерзкое послевкусие». Вайцеховская была очень разочарована атмосферой на Играх и отношением Китая к спортсменам.

Ранее сообщалось, что офицеры Росгвардии завоевали треть от всех медалей, попавших в копилку сборной России. Большой вклад сделал лыжник Александр Большунов, на его счету три золота, одно серебро и одна бронза.

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Все новости / Олимпийские игры 2022 / Журналист Вайцеховская раскритиковала организацию ОИ-2022 в Китае
олимпиада пекин вайцеховская
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