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Песков: напряженность в Донбассе достигла опасного максимума

  /   Обновлено: 20 февраля 2022 14:40
Армия
Песков: напряженность в Донбассе достигла опасного максимума
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 20 февраля. Напряженность в Донбассе усилиями западных стран нагнетена до максимальных значений, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Любая мелкая провокация или случайность могут привести к непоправимым последствиям на востоке Украины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, Запад с провокационными целями объявляет все новые даты якобы готовящегося «вторжения российских войск» на Украину. Ранее Песков разъяснил, что ситуация у российских границ может вспыхнуть в любой момент.

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Все новости / Армия / Песков: напряженность в Донбассе достигла опасного максимума
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