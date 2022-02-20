Песков: напряженность в Донбассе достигла опасного максимума

Москва, 20 февраля. Напряженность в Донбассе усилиями западных стран нагнетена до максимальных значений, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Любая мелкая провокация или случайность могут привести к непоправимым последствиям на востоке Украины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, Запад с провокационными целями объявляет все новые даты якобы готовящегося «вторжения российских войск» на Украину. Ранее Песков разъяснил, что ситуация у российских границ может вспыхнуть в любой момент.