Александр Невский планирует экранизировать популярную игру Serious Sam

Москва, 20 февраля. Актер и режиссер Александр Невский намерен подарить миру киноадаптацию культовой компьютерной игре Serious Sam. По словам продюсера, он уже начал вести переговоры по поводу съемок ленты с дистрибьюторами в киноиндустрии.

Невский, также известный как «русский Шварценеггер», поделился планами об экранизации видеоигры в жанре шутера от первого лица Serious Sam на своей странице в Twitter. Он отметил, что пришел к этой мысли в поисках способа привнести в мир немного позитива, передает газета «Культура».

«Наблюдая жесть и негатив, которыми переполнены международные и российские СМИ, я понимаю, что пора вернуться к разработке фильма «Серьезный Сэм» и добавить позитива!» — написал актер, добавив, что уже ведет переговоры с дистрибьюторами.

Ранее стало известно, что права на создание кинолент и игр по «Властелину колец» выставят на аукцион. Минимальная ставка будет превышать 2 миллиарда рублей.